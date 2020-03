Diego Costa, Rudy Gobert e gli atteggiamenti da non tenere

Negli ultimi giorni Rudy Gobert e Diego Costa si sono resi protagonisti di alcuni atteggiamenti da non tenere assolutamente. Soprattutto in un periodo così.

Si parte con l’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa. Dopo la vittoria contro il Liverpool di ieri sera ad Anfield, l’attaccante ha simulato dei colpi di tosse, noncurante della situazione che si sta vivendo. Anche perché a Madrid i casi stanno aumentando.

Di seguito il video che prova ciò:

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is “coughing” at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.

I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID

— FutbolBible (@FutbolBible) March 12, 2020