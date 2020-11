Diego jr., il grande dolore per il padre gli avrebbe fatto lasciare il Cotugno

Secondo indiscrezioni, Diego Jr. avrebbe lasciato il Cotugno per cercare di tornare in Argentina e salutare il padre scomparso ieri.

Maradona jr. sarebbe al Cotugno a causa del Covid, che gli ha portato una polmonite bilaterale. Negli ultimi giorni la sua condizione è migliorata ma la polmonite non era rimessa del tutto; nonostante ciò, Diego Jr. avrebbe lasciato il Coutgno per provare ad andare in Argentina e salutare il padre.

A quanto pare vorrebbe correre un grosso rischio per il grande dolore dovuto alla scomparsa di Maradona, andando anche contro il parere dei medici. Diego jr. dovrà fare molta attenzione, anche se è negativo al Covid.

