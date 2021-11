Diego Jr.: “Ringrazio De Laurentiis, domenica se c’è Ceci non ci sarò”

A margine dell’inaugurazione della statua di Maradona, Diego Jr. ha parlato anche della commemorazione di domenica.

Di seguito le sue parole:

“Ringrazio De Laurentiis perché ho avuto una chiacchierata di mezz’ora l’altro giorno per telefono e ho trovato una persona splendida. Non ci avevo mai parlato prima. Noi domenica non possiamo essere presenti se c’è Stefano Ceci. Non saremo presenti.

Oggi sono solo molto triste, sto cercando di mascherarlo in tutti i modi ma sono molto triste. E’ bellissimo vedere così tanta gente per lui venuta anche dall’Argentina. L’affetto delle persone ha aiutato tanto la mia sofferenza. Una cosa simile solo lui poteva generarla. Sono napoletano e mezzo argentino.“

