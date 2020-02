Diego Lopez in conferenza: “Partita importante, può cambiare il nostro futuro”

L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match contro il Napoli di domani.

Di seguito le sue parole:

Diego Lopez sul match di domani contro il Napoli

“Joronen, Tonali e Gastaldello sono a disposizione. Con la Juve è stata una partita particolare, la prestazione era positiva. Con l’espulsione è diventato tutto più difficile. Fino al gol la squadra stava bene, è rimasta in partita sempre. Bjarnason ha avuto un’occasione importante, ma la squadra è migliorata anche difensivamente.

Dobbiamo fare meglio, nel momento in cui fai punti porti entusiasmo, noi dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione. Non è l’ultima spiaggia la partita contro il Napoli, ma è una partita fondamentale. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo abituarci a giocare con questa pressione.

Ci siamo messi da soli nelle difficoltà, dobbiamo avere la personalità per venirne fuori. Dobbiamo vedere ciò che facciamo in casa noi, domani sarà una partita in cui bisogna giocare e avere personalità per farlo.

Speriamo che il Napoli sia distratto dalla Champions League. Per noi sarà una partita importante, può cambiare il nostro futuro.”

Su Balotelli e Skrabb

“Balotelli è sempre rimasto con la testa sul campo, se gioca vuol dire che sta bene. Io non posso andare contro la squadra e mettere un giocatore non concentrato. Quello che succede fuori dal campo, io devo controllare i miei figli. Fuori dal campo non seguo nessuno, il ragazzo è concentrato sul campo.

I centrocampisti devono aiutare, molte volte non abbiamo avuto la forza di andare. Siamo arrivati al tiro, anche lui ha avuto una punizione importante. Dobbiamo cercarlo di più.

Skrabb sta crescendo, non è semplice inserire un giocatore che viene da fuori. Non vale solo per lui, ma per tutti gli stranieri del nostro campionato. La Garra Charrua esce di più in Nazionale, perché siamo così; qui ci sono giocatori che possono trasmetterla.“

