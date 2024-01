Diego Maradona JR a Radio Goal: “Quanto sarebbe piaciuto Kvaraskhelia a mio padre!”

Diego Maradona JR è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal condotto da Valter De Maggio

“E’ un mercato mirato quello del Napoli, delle buone operazioni: mi piace Mazzocchi, ha la stoffa per giocare qui. Nehuen Perez è un giocatore molto forte, non a caso gioca in Nazionale. Mi aspetto di vedere in azione Dendonker e Traore. Noi napoletani dimentichiamo sempre quanto i calciatori danno alla maglia quando sono qui, ed è accaduto così per Higuain. Mio padre amava Higuain, anche se quando segnò contro il Napoli con la maglia bianconera, quante gliene disse, ride ndr, io ero con la mia famiglia con lui ad Abu Dabi. Così come amava giocatori come Insigne, Mertens. Oggi papà avrebbe adorato un giocatore come Kvaraskhelia, perchè apprezzava soprattutto i calciatori che sapevano divertire il pubblico e dare del tu alla palla”.

