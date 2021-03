Diego Maradona Junior: “Champions? Il Napoli deve fare la corsa sulla Roma”

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“A Reggio Emilia il Napoli aveva rimesso la partita sui binari giusti pur non meritando. Per me sulla rimessa laterale del 3-3 ci sono tanti errori di posizionamento. Ma al di là di ciò dieci, cento, mille volte Insigne. In primis chi critica Insigne non ha mai allacciato nemmeno le scarpe da calcio. Abbiamo sempre criticato i calciatori che non sono attaccati alla maglia ma qui non c’è rispetto. Io onestamente mi aspetto di tutto perché qui c’è anche gente che ha fischiato mio padre.

Per me il Napoli deve fare la corsa sulla Roma che è la più scarsa tra le quattro. Credo che il Napoli abbia una chance importante in questo ciclo di partite. Il Milan viene dopo la trasferta di Manchester, e la Roma dalla trasferta in Ucraina con lo Shakhtar. “

