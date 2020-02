Diego Maradona: “Messi non sarebbe in grado di fare a Napoli quello che ho fatto, ma vorrei che i napoletani avessero uno come lui”

Dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Barcellona al San Paolo in Champions League, il doppio grande ex Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media argentini.

“Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se arriva al San Paolo quando il San Paolo è in declino.

Messi non ha vissuto quello che ho vissuto, questo è il mio vantaggio rispetto a Leo, ma può tranquillamente giocare a Napoli.

Non sarebbe in grado di fare le cose che ho fatto io ma vorrei che i napoletani avessero un Messi”.

