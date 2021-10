Dietro le quinte di Roma-Napoli: Spalletti e De Laurentiis, per loro è una gara speciale

Dietro le quinte di Roma-Napoli: domani alle 18 la squadra di Luciano Spalletti farà visita agli uomini di Mourinho nella nona di Serie A.

La sfida di domani porta con sè un bagaglio d’emozioni importante.

Luciano Spalletti torna all’Olimpico, ci torna dopo il caos Totti e, molto probabilmente, sarà accolto dall’inferno dei fischi dei suoi ex tifosi. Ma un passato così forte non si cancella così facilmente:

299 panchine in giallorosso per lui:

171 vittorie

64 pareggi

64 sconfitte.

Insomma, sarà difficile tenere ferme le emozioni per l’allenatore azzurro.

Stesso discorso per il presidente Aurelio De Laurentiis, nato, cresciuto e attualmente residente nella città capitolina.

Una vita dedicata al cinema, dietro le mura della splendida Cinecittà, stringendo rapporti con attori straordinari. Uno su tutti: Carlo Verdone, storico romanista con cui il presidente De Laurentiis ha un contratto a vita.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il patron del Napoli avrebbe anche invitato la star di “Borotalco” in tribuna all’Olimpico. Invito che, a quanto pare, sarebbe stato declinato dall’attore in quanto non soddisfatto delle prestazioni del club capitolino.

Tante le voci che si sono susseguite negli anni, spesso De Laurentiis è stato accostato all’acquisto del club giallorosso. 5 anni fa delle voci insistenti, poi smentite, davano per fatto l’affare. Ma il produttore romano non ha mai voluto lasciare il suo Napoli che tanto gli ha dato e che, si spera, possa superare il record del club e arrivare a 9 vittorie consecutive, proprio a casa di De Laurentiis.

