Dietrofront sulle messe: funzioni religiose possibili dal 10 maggio

Secondo quanto riportato da “Repubblica” oggi in edicola il premier Conte avrebbe rivisto la decisione di vietare le funzioni religiose. Prima consentiti solo i funerali con massimo 15 persone.



Infatti sembra proprio che dal prossimo 10 maggio sarà possibile tornare a celebrare le messe all’aperto dove possibile.

Per quelle al chiuso invece ci sono dei dettagli che verranno definiti nelle prossime ore, con l’unica certezza dell’utilizzo della mascherina.

Inoltre il premier vorrebbe far ripartire le celebrazioni dal 13 maggio, che cade di lunedì, in modo da avere una ripartenza soft mentre i vescovi chiederebbero di ripartire in un giorno festivo.

Comments

comments