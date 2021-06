Dimaro decisiva per quattro azzurri tornati al Napoli

Tra i tanti ceduti in prestito la scorsa stagione quattro calciatori fanno ritorno al Napoli per provare a restare in azzurro. Si tratta di Gaetano, Luperto, Ounas e Malcuit.

Tutti e quattro potrebbero essere convocati per il ritiro in Trentino a Dimaro-Folgarida dove Spalletti valuterebbe la possibilità di tenerli a Napoli oppure suggerirne la cessione.

Gaetano e Luperto, rientrati rispettivamente dal prestito alla Cremonese e al Crotone, hanno il non trascurabile vantaggio di essere due calciatori cresciuti nel vivaio del Napoli e per la normativa sul tetto delle rose avere qualche chance in più di restare. Sta a Spalletti valutare se entrambi potrebbero dare un valido aiuto alla squadra.

Malcuit, rientrato dal prestito impalpabile alla Fiorentina, con la partenza di Hysaj potrebbe essere il vice-Di Lorenzo per far rifiatare in qualche gara l’esterno destro oggi in nazionale.

Ounas invece potrebbe essere valutato da Spalletti come possibile alternativa sulla sinistra a Insigne. Ricordiamo che la scorsa stagione l’attaccante di Frattamaggiore ha praticamente giocato quasi tutte le gare con conseguente maggiore stress psico-fisico.

