Dimaro e Castel di Sangro, date e amichevoli del ritiro del Napoli

Tra Dimaro e Castel di Sangro, il Napoli ha già progettato il proprio ritiro. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

C’è un calendario estivo da organizzare, scrive il Corriere dello Sport ricordando che dal 15 al 25 luglio si tornerà a Dimaro-Folgarida, poi decollerà e un mini-tour che servirà per verificare la consistenza del lavoro. Ci dovrebbero essere due amichevoli di respiro internazionale e si sta dialogando – si legge – con l’Arsenal e anche con il Lione: sfide di richiamo e significative che dovrebbe essere collocate tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e quello di Castel di Sangro, ma il programma verrà definito da De Laurentiis con l’allenatore che verrà. Nel secondo ritiro di Castel di Sangro il Napoli arriverà il 5 agosto e ci resterà fino al 15 agosto: quasi certe due amichevoli in ritiro ed un’altra con un club di Serie A per entrare in clima campionato.

