Dimaro-Focus. Petagna: un nuovo ruolo per un futuro ancora azzurro

Per Petagna prima stagione con la maglia del Napoli tra alti e bassi. I numeri parlano di 36 gare, molte di pochi minuti, in tutte le competizioni con 5 gol e 3 assist.

Non è poco per chi come lui è partito come addirittura terza scelta dietro Osimhen e Mertens o, all’occorrenza, come ariete d’area di rigore nei finali delle gare difficili da sbloccare.

Ma per l’attaccante triestino Spalletti sembra preparargli u futuro diverso, sempre colorato d’azzurro, ma con compiti diversi. Anzi con compiti in più.

Infatti Spalletti, oltre a considerarlo una valida alternativa tattica nel ruolo di prima punta, pensa a Petagna come possibile partner di Osimhen giocando alle spalle dell’attaccante nigeriano.

Petagna con il suo fisico e la capacità di difendere palla e scambiare nello stretto, in questa nuova posizione potrebbe permettere a Spalletti e al Napoli di ottimizzare al massimo le qualità dello stesso Osimhen.

Comments

comments