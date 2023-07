Dimaro Folgarida giorno 11: oggi l’amichevole con la Spal, la probabile formazione del Napoli

Undicesimo e penultimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida.

Mattinata di riposo per gli azzurri. Nel pomeriggio è in programma la seconda amichevole stagionale con al Spal, squadra pronta ad affrontare il campionato di Serie C dopo essere arrivata al 19° posto nell’ultimo campionato di Serie B.

Garcia ha già annunciato che gli azzurri non sono pronti a giocare l’intera gara e che dopo i carichi di lavoro di questi per tutti è consigliabile giocare un solo tempo. Gaetano out e Jun Jesus in dubbio.

Questi i due probabili undici che mister Garcia potrebbe schierare con il 4-3-3 nella gara di oggi:

PRIMO TEMPO: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SECONDO TEMPO: Gollini; Zanoli, Folorunsho, Obaretin, Olivera; Coli Saco, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori.

A disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, Zerbin e Jun Jesus che se dovesse recuperare troverà sicuramente spazio dal primo minuto in uno dei due possibili undici.

Fischio d’inizio ore 18:00 con diretta TV sui canali Sky e in chiaro su TV8.

