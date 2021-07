Dimaro, il Sindaco: “Contenti di aver ritrovato tanti tifosi”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro.

Il Sindaco di Dimaro ha parlato del ritiro svolto dal Napoli in questi 10 giorni e sottolinea che è andato tutto bene. A seguire le sue parole:

“Il ritiro è andato bene. Non è mancato nulla. Ritiro versione light? Assolutamente no, è stata una versione extra-extra-strong. Nonostante i dieci giorni, il ritiro azzurro è stato uguale a quello delle tre settimane per sforzo impiegato. Siamo contenti di aver ritrovato tanti tifosi. Lo scorso anno siamo stati tutti rattristati di non aver abbracciato il Napoli. Quest’anno, con il presidente De Laurentiis abbiamo fatto le solite considerazioni sul ritiro, come giusto che sia tra due enti organizzativi come noi.

Spalletti è un grande allenatore, una persona educata che ha apprezzato molto le bellezze naturali della nostra terra. Noi ci siamo interessati, invece, al suo vino, dato che è un produttore vinicolo. Esperienze culinarie? Il mister è una persona in ritiro, è stato molto attento alla linea.“



