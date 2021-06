Dimaro, il Sindaco: “Qui tutto pronto. Ci saranno due amichevoli”

Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro Folgarida, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli.

“Manca un mese all’inizio del ritiro estivo del Napoli e onestamente non vediamo l’ora. Il campo di Carciato è in ottime condizioni e stiamo mettendo a posto il centro storico, sarà tutto più bello. Abbiamo la volontà di proporre il più possibile qualcosa, in totale sicurezza. Per questo motivo, stiamo valutando come gestire e impostare il tutto in base ai nuovi protocolli. La nostra provincia autonoma sta preparando un protocollo e ha la facoltà di decidere quante persone potranno essere presenti allo stadio, andando oltre il 25%. Chiaramente tutto in estrema sicurezza e se ci saranno tutte le condizioni. Le amichevoli si faranno a Dimaro e dovrebbero essere due”.

Comments

comments