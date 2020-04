Dimaro, il sindaco: “Ritiro? Valutiamo uno spostamento, non vogliamo perdere l’appuntamento”

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del prossimo ritiro della squadra azzurra.

“Noi stiamo facendo i nostri lavori, ma abbiamo sempre i nostri programmi, dipende tutto da questa situazione surreale. Potremmo anche pensare ad un eventuale spostamento, non vogliamo di certo perdere questo appuntamento col ritiro del Napoli.

Gli azzurri fanno parte della vita estiva della Val di Sole, sarebbe brutto interrompere questo tradizione. Spero che il comportamento delle persone sia responsabile, per poter battere questo virus. Ci sarà l’arrivo di Gattuso che porterà un’aria nuova. Noi siamo pronti ad attrezzarci in base alle richieste della società. Le amichevoli si faranno a Dimaro come l’anno scorso”.

