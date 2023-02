Dinamo Batumi, il DS Dvalishvili: “Fu Kvara a scegliere il Napoli, ora tutta la Georgia fa il tifo per loro! Gli altri club non credevano Khvicha pronto, il Napoli non ha avuto dubbi e ora si gode uno dei migliori giocatori al mondo!”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato Vladimer ‘Lado’ Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi.

“Sono veramente contento di cosa sta facendo Kvaratskhelia in Europa, così come lo sono tutti i georgiani. È un talento brillante, è un ragazzo che merita tutto: è una persona fantastica e un calciatore spettacolare. Tutto il Paese sta facendo il tifo per lui e per il Napoli. È già un top player in Europa. Voglio solo augurargli di continuare così e di andare avanti, di vincere la Serie A e fare benissimo anche in Champions League. Il Napoli è una squadra meravigliosa che gioca un calcio incredibile.

Il Napoli fu davvero l’unico a credere in Kvaratskhelia? Ci furono altri club e altre offerte che arrivarono a noi e al suo agente, ma Kvara ha scelto il Napoli. Voleva gli azzurri e nessun altro club, quindi ora possiamo dire che ha fatto la miglior scelta per lui e la sua carriera. È andato nel giusto club, nel giusto posto e con il giusto allenatore. In questo momento, il Napoli è un club di primo livello in Europa e col tempo Kvara diventerà sempre più il suo calciatore più importante.

Quanto vale oggi Kvara? È veramente difficile da dire (ride ndr)… Costa troppo! Per me vale quantità di denaro che è anche complicato da scrivere e mettere nero su bianco. Chiunque proverà a comprarlo, deve sapere che il presidente del Napoli lo valuterà una cifra record. Poi De Laurentiis sa meglio di me come gestire queste cose…

Un messaggio da Giuntoli? Mi ringrazierà per il Kvaratskhelia che è arrivato al Napoli… Giuntoli è un direttore sportivo straordinario e il suo lavoro parla da sé. È stato il primo a credere nel talento di Kvara e alla fine ha avuto ragione. Insieme a Spalletti, Giuntoli ha fatto la scelta giusta e Kvara li sta ripagando in campo. L’exploit di Khvicha è anche il loro successo, che lo hanno voluto ad ogni costo e hanno creduto nelle sue abilità dal primo minuto. Gli altri club che hanno inseguito Kvara, sono poi finiti con dire tante cose: “Non sa fare questo, non può fare quell’altro…”, e invece il Napoli non ha mai esitato. È venuto qui per comprarlo e puntare su Kvara senza timori, facendo la scelta giusta. Ora si godono uno dei migliori giocatori al mondo!”

