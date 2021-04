Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Juve-Napoli? Ad ora non c’è alcun un focolaio, non vedo criticità rispetto alle prossime due partite. Non ci sono al momento elementi per far sì che partita non si giochi“.

SUL FESTINO JUVE – “Ci sono disposizioni precise da un anno, bisogna essere responsabili”.

