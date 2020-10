La redazione di Repubblica fornisce delle importanti indiscrezioni sulle offerte per acquisire i Diritti Tv della Champions League.

Sembrerebbe che la Rai abbia deciso di non fare alcuna offerta per il triennio 2021/2024 a causa delle condizioni economiche e delle incertezze prospettiche sui ricavi. Restano in corsa Sky, Dazn, Mediaset e Amazon, che potrebbe acquistare un mini pacchetto come fatto per la Premier League.

