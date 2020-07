Diritti TV 2021-24: è ‘sfida’ Dal Pino-De Laurentiis

Nell’Assemblea di Lega in programma giovedì i club discuteranno su quale fondo scegliere per avviare una partnership come proposto dal presidente Dal Pino.



Tre private equity sono pronti a investire una cifra dai 12 ai 15 miliardi di euro per una quota di minoranza della Lega, non superiore al 15%. Ieri sono state depositate le offerte vincolanti presso gli uffici di Lazard, banca d’affari scelta dalla Lega come advisor finanziario.

L’ingresso dei fondi segnerebbe l’inizio di una nuova era e di una nuova struttura della governance della A. In una Lega rinnovata i fondi aiuterebbero nella commercializzazione del prodotto, in primo luogo i diritti tv, accelerando la trasformazione della Lega in una media company internazionale in grado di produrre e distribuire i propri contenuti.

Ma quella di Dal Pino non è la sola proposta al vaglio dei club di Serie A per aumentare le entrate finanziarie.

De Laurentiis spinge per la creazione di una media company della A. Il numero uno del Napoli è convinto che il progetto sia realizzabile in autonomia, grazie alle forze economiche e imprenditoriali interne. Proprio ieri De Laurentiis a Roma ha riconvocato i colleghi presidenti (presenti in 14 , mancavano Brescia, Bologna, Juventus

e Atalanta). De Laurentiis ha argomentato nei dettagli il proprio business, sostenuto da uno studio numerico: il mercato ha evidenziato un pubblico di 144 milioni di persone nel mondo potenzialmente interessate alla visione delle partite di A. Se anche una percentuale ridotta acquistasse il prodotto (con un prezzo di vendita a oggi indicato in 36

euro per tutte le gare del campionato) garantirebbe un incasso molto più consistente di quello attuale: nelle idee del

presidente del Napoli il 90% finirebbe nelle casse della Lega, il 10% resterebbe alla piattaforma interessata a trasmettere. Un progetto di produzione e distribuzione che per De Laurentiis la Serie A può realizzare senza dover concedere quote della Lega ai fondi. Basterebbero dei finanziamenti bancari.

