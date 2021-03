Diritti tv – 9 club di A scrivono a Dal Pino: “Le big fanno ostruzionismo”

ANSA – Diritti tv. 9 club di Serie A scrivono al presidente della Lega Paolo Dal Pino.

Nove società (Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia) hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, all’ad Luigi De Siervo e agli altri tredici club, replicando alla prima missiva di accuse di ostruzionismo da parte delle big sulla questione fondi e diritti tv. “Porre in relazione l’assegnazione dei diritti tv e l’operazione fondi è sì una condotta ostruzionistica e dilatoria”, si legge nel testo, in cui le società sottolineano anche come le minacce di azioni risarcitorie da parte delle big “sarebbero gravi e fuori luogo in qualsiasi contesto”.

