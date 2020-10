Diritti TV Champions League: la svolta storica di Amazon

DAZN sconfitta, vincono Sky, Mediaset e soprattutto Amazon. Questo in sintesi il risultato dell’asta per l’assegnazione dei diritti tv della Champions League per il triennio 2021-2024.

La piattaforma AMAZON ha acquistato i diritti a trasmettere la gara più importante del mercoledì. Per la prima volta le gare di Champions League vengono trasmesse via internet.

ha acquistato i diritti a trasmettere la gara più importante del mercoledì. Per la prima volta le gare di Champions League vengono trasmesse via internet. Sky invece ha acquistato una quota abbondante delle gare di Champions che non può trasmettere in esclusiva.

invece ha acquistato una quota abbondante delle gare di Champions che non può trasmettere in esclusiva. Mediaset ha acquistato un pacchetto del quale però restano da definire i termini di trasmissione (si parla delle gare più importanti del martedì).

