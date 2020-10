Diritti TV Champions: Sky-Mediaset superano DAZN

Secondo quanto riportato dal portale web Calcio & Finanza l’offerta dell’accoppiata Sky-Mediaset avrebbe superato quella di DAZN.



Ecco un estratto di quanto scritto dal portale Calcio & Fiananza.

“L’asta per i diritti tv della Champions league 2021/24 entra nella fase calda. E, dopo un’iniziale vantaggio di Dazn, ora c’è da registrare il sorpasso dell’accoppiata Sky-Mediaset per aggiudicarsi la trasmissione delle gare nel prossimo triennio.

Due pacchetti rimasti in ballo: assegnato ad Amazon quello per le 16 migliori gare del mercoledì (si parla di circa 80 milioni di euro a stagione), rimangono solo i pacchetti per le 16 migliori gare del martedì e quello per le restanti 104 gare, oltre al pacchetto per la sola finale.

La situazione tuttavia resta in divenire, in attesa dell’ufficialità da parte dell’Uefa che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni”.

