Diritti TV: De Laurentiis-Lotito due proposte con lo stesso obiettivo

La Lega di Serie A sta giocando una partita importantissima per il futuro economico dei club del massimo campionato di calcio: la vendita dei diritti TV per il triennio 2021-24. Intrigano le proposte di De Laurentiis e Lotito.

Incassare quanti più soldi possibile con la produzione e la distribuzione delle partite del campionato di Serie A.

Questo è l’obiettivo dell’Assemblea di Lega che sta prendendo in esame le diverse proposte fatte finora e che potrebbero portare a una svolta importante già nell’Assemblea di Lega in programma giovedì 30 luglio a Milano.

La proposta De Laurentiis. Il patron del Napoli ha organizzato un pranzo per spiegare agli altri presidenti il suo progetto che prevede per la creazione di una media company della Lega, la partecipazione di fondo finanziatore e non l’ingresso di un partner-socio. Al pranzo organizzato da De Laurentiis non erano presenti la Juventus, il Brescia e la Spal.

La proposta di Lotito. Il presidente della Lazio propone di affidarsi al colosso cinese “Wanda”, una delle principali piattaforme mondiali di eventi sportivi, media e marketing.

La proposta Dal Pino. Il presidente della Lega di Serie A invece spinge per l’ingresso nella media company di un fondo con una percentuale azionaria di minoranza, per la gestione dei diritti TV per il prossimo decennio.

