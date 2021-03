Diritti TV: domani l’Assemblea di Lega decisiva, DAZN avanti la risposta a Sky

Domani alle ore 13:00 in videoconferenza la Lega di Serie A si riunisce in Assemblea per affrontare il nodo dell’assegnazione dei diritti TV per le tre stagioni del triennio 2021-2024.

La piattaforma DAZN ha offerto 840 milioni di euro e sembra in grado di superare la concorrenza soprattutto di Sky (offerta di 750 milioni di euro), ma per l’assegnazione nell’assemblea di domani servono almeno 14 voti favorevoli.

Infatti 10 club di Serie A si sono detti favorevoli ad accettare l’offerta di DAZN: Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. Ma anche gli altri nove club (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spezia) sembrano intenzionate ad appoggiare la proposta di DAZN mentre non è ancora chiara la posizione del Cagliari.

Intanto la Lega ha risposto alle proteste di Sky con una lettere dell’AD De Siervo:

“La Lega ha sempre agito nel rispetto delle regole mentre dovrà essere valutata dalle autorità il merito delle vostre “presupposizioni” che tendono a voler condizionare la Lega nelle modalità di commercializzazione. Vi ricordiamo l’obbligo di buona fede imposto a tutti gli offerenti che comporta il dovere di astenersi da ogni comportamento che possa turbare lo svolgimento della procedura di gara”

Comments

comments