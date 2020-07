Diritti Tv e l’idea di De Laurentiis: la Lega diventerà produttore della Serie A?

Durante il pranzo all’hotel St.Regis di Roma Aurelio De Laurentiis ha illustrato ai presidenti di Serie A la sua idea in tema dei diritti televisivi.

Il pensiero di De Laurentiis è quello di fare della Lega l’editore di una casa di produzione in grado di produrre contenuti da mettere successivamente sul mercato per tutti gli interlocutori interessati, italiani e stranieri. Questa proposta, non condivisa da alcuni sui colleghi, prevede anche il finanziamento da alcuni fondi di investimento invitati a presentare entro venerdì le loro offerte che verranno valutate nell’assemblea del 30 luglio.

Comments

comments