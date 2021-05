Diritti tv – Fissata per il 14 maggio una nuova assemblea di Lega tra tutti i club partecipanti al campionato di Serie A.

L’argomento principale sarà l’assegnazione del pacchetto 2 dei diritti televisivi.

Sky ha messo sul piatto 87,5 milioni di euro in media a stagione come offerta per il pacchetto che consente di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn.

