Diritti tv – Iniziata l’assemblea di Lega per decidere a proposito dell’ingresso dei fondi. Presenti tutti e 20 club di Serie A.

È iniziata infatti in un hotel in centro a Milano l’assemblea in cui i 20 club voteranno se accettare o meno l’offerta dei fondi di private equity, interessati alla media company della Lega che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali.

