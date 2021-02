Diritti TV: rinviata la decisione sull’assegnazione a Sky o Dazn

Tutti i 20 club di Serie A hanno deciso in assemblea di rinviare a giovedì la decisione sulle offerte al rialzo di Sky e Dazn per i diritti TV del triennio 2021-2024.

Dazn ha presentato una sostanziosa offerta da 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione, per le quali Sky ne ha messi sul piatto 70 (cifra ritenuti da molto troppo bassa). Sky si è fermata a 750 milioni per tutte le gare su piattaforma satellitare, ma darebbe alla Lega la possibilità di diffondere gli incontri sul web con un proprio canale. In pratica tra le due offerte ballano 270 milioni nel triennio.

Fonte Gazzetta dello Sport

