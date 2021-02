Diritti tv Serie A, ancora niente accordo: il Napoli ha votato DAZN

Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA.

11 DAZN – 9 astenuti

Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udinese Fiorentina Cagliari Parma hanno votato per @DAZN_IT

Per approvazione occorrono 14 voti

— Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) February 26, 2021