Diritti Tv Serie A, ancora un nulla di fatto per il Pacchetto 2

La Lega Serie A ed i suoi club sono tornati a parlare dei diritti tv riguardanti il Pacchetto 2. Ancora un nulla di fatto in merito.

Le ultime novità sono riportate da tuttonapoli. La Lega non ha voluto decidere sul Pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio; ufficialmente il motivo è per valutare meglio le condizioni di mercato ma è probabile che i club sono in attesa del verdetto del Tribunale di Milano sul ricorso presentato da Sky.

Per quanto riguarda il tema Superlega, il presidente Dal Pino ha solo registrato le dimissioni di Paolo Scaroni come consigliere di Lega. Ufficialmente il tema non è stato trattato.

