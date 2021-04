Il Corriere della Sera riporta le ultime sui diritti tv della Serie A, in particolare delle tre gare che non saranno in esclusiva.

A quanto pare si è deciso sugli orari delle partite del pacchetto B, quelle che non saranno esclusiva DAZN per i prossimi tre anni. Gli orari delle partite che non saranno in esclusiva sono i seguenti:

l’anticipo del sabato delle ore 20.45;

il lunch match della domenica delle 12.30;

il posticipo del lunedì sera delle 20.45.

