Disfatta Roma – Lo United gioca a tennis e chiude la pratica. E’ 6-2 ad Old Trafford nella semifinale d’andata di Europa League.

Una Roma sfortunata ma anche troppo brutta nella seconda frazione di gioco perde 6-2 contro lo United e si vede negata quasi certamente la possibilità di accedere alla finale.

C’è rammarico tra i giallorossi perchè al termine dei primi 45 minuti la squadra di Fonseca era in vantaggio per 2-1 ma, costretta ad effettuare 3 cambi per problemi fisici nel primo tempo, la Roma non è riuscita a tenere il ritmo dei red evils ed è crollata sotto i colpi di Cavani e compagni.

