Dodicesimo clean sheet: Manolas-Koulibaly si conferma la coppia migliore a disposizione di Gattuso

Il Napoli mantiene la porta inviolata nella gara vinta in trasferta con la Sampdoria per 2-0. Per la squadra di Gattuso è il 12esimo clean sheet in campionato, il 15esimo stagionale.

Il dato più interessante delle dodici partite in campionato concluse dal Napoli senza subire gol riguarda la coppia di centrali Manolas-Koulibaly.

Con loro in campo realizzati ben 8 dei dodici clean sheet in campionato.

I due insieme sembrano formare la coppia di centrali meglio assortita a disposizione di mister Gattuso resa ancora più efficace con la presenza di Ospina tra i pali.

Vediamo come erano formate le coppie di centrali e chi era il portiere nei 15 clean sheet stagionali del Napoli.

1° giornata – Parma-Napoli 0-2: Ospina, Manolas, Koulibaly.

2° giornata – Napoli-Genoa 6-0: Meret, Manolas, Koulibaly.

7° giornata – Bologna-Napoli 0-1: Ospina, Manolas, Koulibaly.

9° giornata – Napoli-Roma 4-0: Meret, Manolas, Koulibaly.

10° giornata – Crotone-Napoli 0-4: Ospina, Manolas, Koulibaly.

18° giornata – Napoli-Fiorentina 6-0: Ospina, Manolas, Koulibaly.

20° giornata – Napoli-Parma 2-0: Ospina, Manolas, Koulibaly.

22° giornata – Napoli-Juventus 1-0: Meret, Rrahmani, Maksimovic.

24° giornata – Napoli-Benevento 2-0: Meret, Rrahmani, Koulibaly.

27° giornata – Milan-Napoli 0-1: Ospina, Maksimovic, Koulibaly.

28° giornata – Roma-Napoli 0-2: Ospina, Maksimovic, Koulibaly.

30° giornata – Sampdoria-Napoli 0-2: Ospina, Manolas, Koulibaly.

Nelle coppe:

Napoli-Atalanta 0-0: Ospina, Manolas, Koulibaly;

Real Sociedad-Napoli 0-1: Ospina, Maksimovic, Koulibaly.

Napoli-Rijeka 2-0: Meret, Maksimovic, Koulibaly.

Ancora più evidente è l’importanza di Koulibaly, entrato in 14 dei 15 clean sheet stagionali del Napoli.

