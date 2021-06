Domani Danimarca-Belgio: al 10° minuto ci sarà omaggio a Eriksen

Nella giornata di domani è in programma Danimarca-Belgio, per la seconda giornata del Girone B. Ci sarà un omaggio a Eriksen.

La nazionale danese tornerà al Parken, stadio che ha vissuto il dramma e poi il sollievo per Christian Eriksen. E la sfida sarà proprio contro il Belgio dell’amico del danese, Romelu Lukaku; l’attaccante ha rivelato, in conferenza stampa, che ci sarà un’iniziativa in onore del centrocampista:

“Al 10′ della partita metteremo fuori il pallone e faremo un applauso in suo onore insieme alla Danimarca.”

Un modo per rendere onore a Christian Eriksen, sfuggito alla morte pochi giorni fa.

