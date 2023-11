‘Domani digiuno Nicola’ il detto napoletano in versione francese.

“Domani digiuno Nicola” leggeva ogni mattina tal Nicola che aveva scritto questo promemoria per ricordarsi di iniziare la dieta.

Domani era sempre il giorno successivo, niente inizio dieta, nessun cambiamento, zero motivazioni che vengono dai risultati, nella dieta come nel calcio.

C’è anche la versione kolossal di ‘Via col vento’ e la celebre frase di Rossella O’ Hara “Dopotutto domani è un altro giorno”

Mister Garcia usa molto il tempo futuro nella sua comunicazione ma sa, come tutti, che l’unico tempo che conta è il presente e ed complicato.

Al di là del sano ottimismo e delle buone intenzioni, si vive nell’oggi anche nel calcio che è la più deperibile delle materie.

Oggi al Napoli mancano certezze e la continuità zoppicante deriva da questo.

Non ci sono risultati corroboranti a dare le giuste motivazioni e solidità tattiche nelle quali rifugiarsi nelle difficoltà.

È tutto un divenire, troppo spesso governato dall’estemporaneità che scorre rapidamente tra i piedi e nella testa dei calciatori ed è anche un alibi che sta lì a tentarti, anche se sai che ti farà male.

Se è vero che il caos può creare combinazioni straordinarie è vero, pure, che il caos genera ansia e pericoli.

I fatti sono fatti, non è vero che tutto sia opinabile, il Napoli, ad oggi, è la più grande delusione della stagione: In campionato e in Champions.

I giocatori non sono più i gioielli brillanti che rubano l’occhio nella vetrina di casa e neppure nel più prestigioso show room internazionale.

Peggio per loro ma anche per il club per non parlare dei tifosi che non se ne fanno una ragione.

Le cause possono essere tante ma trovare le soluzioni può diventare complicato, ai limiti dell’impossibile se si pensa al domani senza concentrarsi sul presente.

Peggio c’è solo arrendersi agli inizi di novembre quando la stagione dei sogni non è ancora iniziata avendo lo scudetto cucito sul petto.

