Domani la compilazione del calendario di Serie A 2021-22: dove vederla in TV, il Napoli evita due avversarie alla prima giornata

Archiviato il trionfo dell’Italia agli Europei 2020 torna protagonista la Serie A.

Domani alle ore 18:30 il nuovo campionato conoscerà le partite delle 38 giornate con la compilazione del nuovo calendario.

Per la prima volta nella storia della Serie A le partite del girone di ritorno non seguiranno la stessa successione delle gare di andata ma si svolgeranno in modo diverso sia come sequenza che come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata.

Questi i criteri che verranno seguiti per la compilazione del calendario:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società

a) Cesena-Spezia (In attesa della disponibilità dello stadio dello Spezia);

b) Empoli-Fiorentina;

c) Genoa-Sampdoria;

d) Inter-Milan;

e) Juventus-Torino;

f) Lazio-Roma;

g) NAPOLI-SALERNITANA;

h) Spal-Venezia (in attesa che della disponibilità dello stadio del Venezia); una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri; nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano; tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti; esclusi i vincoli previsti dai punti 5) e 6) tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata; non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2020/2021; nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021

(per il Napoli alla prima giornata niente Fiorentina o Salernitana, il Parma invece è in Serie B); nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021

(per il Napoli nell’ultima giornata niente Salernitana o Verona o Lazio); le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno); INTER e MILAN: fuori casa la 7ª giornata di andata per concomitanza Semifinali UEFA Nations League; JUVENTUS: fuori casa la 7ª giornata di andata per concomitanza Semifinali UEFA Nations League e fuori casa la 19ª di ritorno (UEFA Champions League Femminile).

Queste invece le date del nuovo campionato di Serie A 2021-22:

inizio: 22 agosto 2021;

fine: 22 maggio 2022;

turni infrasettimanali:

– mercoledì 22 settembre 2021;

– merc.oledì 27 ottobre 2021;

– mercoledì 1 dicembre 2021:

– mercoledì 22 dicembre 2021;

– giovedì 6 gennaio 2022;

– 5 settembre 2021 (nazionali);

– 10 ottobre 2021 (nazionali);

– 14 novembre 2021 (nazionali);

– 26 dicembre 2021 (sosta invernale);

– 2 gennaio 2022 (sosta invernale);

– 30 gennaio 2022 (nazionali);

– 27 marzo 2022 (nazionali).

