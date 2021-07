Domani la lista dei convocati di Spalletti per il ritiro di Dimaro, tanti ritorni

Domani il Napoli dovrebbe rendere nota la lista dei calciatori convocati da mister Spalletti per il ritiro a Dimaro-Folgarida.

Sette nazionali saranno assenti per le vacanze che spettano loro dopo gli impegni agli Europei e in Copa America: Meret, Ospina, Di Lorenzo, Fabiàn, Lozano, Insigne e Mertens. Questi ultimi due sono alle prese anche con il recupero post-operatorio per l’intervento alla spalla di Mertens e all’occhio di Lozano.

Tra i convocati ci saranno tutti gli altri calciatori presenti nello scorso campionato ad eccezione di Hysaj e Maksimovic ormai non più del Napoli e di Zielinski che dovrebbe aggregarsi al gruppo domenica direttamente in Trentino.

Tra i convocati ci dovrebbero essere invece alcuni giovani della Primavera e alcuni calciatori che rientrano dai prestiti quali ad esempio Ounas, Luperto, Malcuit, Tutino, Ciciretti, Palmiero e Folorunsho.

