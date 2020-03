Domani l’UEFA potrebbe riprogrammare i calendari delle coppe europee, non è da escludere lo stop definitivo

Domani è in programma una nuova riunione del gruppo di lavoro sui calendari istituito dall’Uefa, stravolti dalla pandemia coronavirus.



Dall’ultima riunione tenuta dall’UEFA è emersa l’intezione del massimo organismo calcistico europeo di non voler variare il format delle coppe europee. Inoltre di voler confermare la parentesi delle nazionali prevista per fine maggio e gli inizi di giugno e di voler chiudere la stagione in corso al 30 giugno.

Non è però escluso che alla fine l’UEFA sotto la pressione delle leghe e dei club potrebbe alla fine tagliare il numero di partite ancora da giocare in Champions ed Europa League, così come potrebbe annullare la parentesi per le nazionali proprio per consentire ai club di concludere i campionati entro la scadenza prevista del 30 giugno.

