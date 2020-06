Domani riparte il calcio con la Coppa Italia, ma manca ancora il dpcm

Il Corriere della Sera in edicola oggi riporta di una stranezza sulla ripartenza del calcio con la Coppa Italia. Una stranezza a cui dovrebbe esserci rimedio nella giornata di oggi.

In parole povere, manca ancora il dpcm che autorizza il disputare le due semifinali tra domani e dopodomani. Ad oggi, infatti, vige ancora il divieto per gli eventi sportivi fino al 14 giugno e la Lega Serie A si è limitata ad ufficializzare che non ci saranno i supplementari.

In giornata, comunque, dovrebbe arrivare il fatidico dpcm che conferma le date delle semifinali di Coppa Italia: 12 e 13 giugno.

