Domani riunione tra cinque grandi leghe per riuscire a rinviare Euro 2020

Il portale Ansa riporta che domani ci sarà la riunione di cinque grandi leghe europee del calcio per cercare di rinviare Euro 2020.

Le cinque grandi leghe sono la Lega Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e la Liga spagnola, insieme al segretario UEFA Giorgio Marchetti. Tra le cinque grandi leghe c’è un forte pensiero comune: quello di far rinviare Euro 2020 per far disputare i rispettivi campionati nazionali.

Questo per far concludere il campionato, per rispettare i contratti e l’impegno con i tifosi. Questa è la posizione della Lega Serie A e delle altre quattro grandi leghe.

