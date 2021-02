Una domenica da dimenticare per l’attaccante argentino del PSG Mauro Icardi.

Prima la sconfitta in campionato con il suo PSG per 2-3 in casa del Lorient, poi la cattiva sorpresa al suo rientro a Parigi.

Infatti, secondo quanto riportato dai francesi de L’Equipe, c’è stato un furto in casa Icardi mentre il calciatore era proprio a Lorient con la squadra. Per i ladri un bottino da 400.000 euro, oltre gioielli, abiti di lusso e orologi.

