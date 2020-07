Dominik Szoboszlai, il centrocampista con il vizio di gol e assist

Il Napoli ha messo gli occhi su Dominik Szoboszlai, che potrebbe prendere il posto di Allan in caso di partenza di quest’ultimo.

Un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle del brasiliano, ma che potrebbero portare un buon risvolto per tutto il Napoli. Classe 2000, con 20 anni ancora da compiere, è soprattutto in questa stagione che Szoboszlai è esploso in maniera totale.

Ottima visione di gioco, gran piede, grandissima capacità al tiro, sia in movimento che su punizione, e buon dribbling rendono il centrocampista ungherese desiderato anche dal club azzurro. Andiamo a conoscerlo nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche e valore di Dominik Szoboszlai

Szoboszlai preferisce, sostanzialmente, giocare con il piede destro e per quanto riguarda i ruoli, il preferito è quello di centrocampista di sinistra; nelle sue corde, però, ha anche la capacità di giocare da centrocampista centrale e da trequartista. Dotato di grande tecnica e di visione di gioco, Dominik riesce a compiere anche il ruolo di rifinitore e di regista (all’occasione).

Una capacità che viene fuori dai numeri del centrocampista: su 26 gare giocate ha totalizzato 13 assist, in tutte le competizioni. L’altro lato che emerge dai numeri, e confermato in pieno anche da quello che si vede in campo, è la sua capacità al tiro. L’ungherese, infatti, trova spesso il gol su punizione o su azione e anche dal limite dell’area; in 26 partite sono ben 8 i gol segnati, non male per un centrocampista.

A questo si deve unire la sua buona capacità nel dribbling, capace di fargli creare superiorità numerica nelle azioni in attacco dato che spesso l’uomo saltato non riesce a recuperare. Gestito dalla EM Sports Consulting KFT, ed attualmente in forze al Red Bull Salisburgo, il suo valore si attesta su 13,5 milioni di euro (dati Transfermarkt).

Il Napoli, per riuscire a strapparlo, dovrebbe presentarsi con un’offerto che sia almeno pari a 20 milioni (circa), ma il prezzo è destinato a lievitare ampiamente date le sue doti. Nella squadra di Gattuso, Szoboszlai farebbe rifiatare un Fabian Ruiz o, nel caso ci sia bisogno, potrebbe giocare come centrocampista centrale prendendo il posto di Demme o Lobotka.

