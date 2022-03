Domizzi: “Il Napoli ha una fortissima spinta emotiva, per l’Udinese sarà molto difficile”

Maurizio Domizzi, doppio ex di Napoli e Udinese, ha parlato, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, della sfida in programma sabato tra le sue ex squadre.

“Partita difficile per l’Udinese. Il Napoli, a questo punto della stagione, non può più sbagliare. In questo momento la squadra ha una forte spinta emotiva, per l’Udinese sarà uno scoglio tosto. La società friulana sceglie bene i calciatori, che sono strutturati, fisici e corrono. Questo fa la differenza tra le squadre di quel livello. A me piace tanto Pereyra, apprezzo Jajalo che ha esperienza e conosce il campionato italiano. E’ importante. Poi Deulofeu, pur con tutti i limiti tecnici e caratteriali, resta un gran giocatore che sa fare la differenza. E se devo dire un nome nuovo, parlo di Molina che è diventato un calciatore importante. Cosa è cambiato rispetto alla mia Udinese? Mi sembra che attualmente ci sia spesso un potenziale che rimane inespresso. Però riesce sempre a salvarsi. Non so cosa avessimo noi in più, sicuramente avevamo Totò Di Natale che è impareggiabile. Zielinski? Era chiaro che avesse tutto per esplodere, mi aspettavo che crescesse e infatti è cresciuto tanto”.

