Donadoni: “Gattuso ora è più riflessivo. Napoli-Milan sarà una partita tosta”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed allenatore del Napoli, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Il primo posto del Milan mi sorprende fino a un certo punto. Ha trovato una sua dimensione, in questi mesi ha ritrovato convinzione nei propri mezzi. Questo ha fatto la differenza. Con la Juve che fatica, nel campionato si aprono spazi. Non c’è l’idea di avere una squadra superiore a tutte. E’ una sensazione che può liberare energie e avvantaggia le sfidanti.

Gattuso? Uno che trasmette idee e il suo modo di essere. Ha fatto un percorso, è cresciuto molto. Ma Rino ha sempre avuto una personalità forte. Quando lo allenavo era più giovane, adesso ha cambiato mestiere, il suo ruolo è differente. Rino ora è più riflessivo, però resta se stesso.

Una panchina tra Milan e Napoli? Sono due grandi squadre. Dal punto di vista del sentimento dico Milan.

Mi aspetto una partita tosta, fra due squadre consapevoli dei propri mezzi. I valori non sono molto distanti. Partita scudetto? Presto per dirlo, però vincere darebbe consapevolezza in più.

Chi vince lo scudetto? Non lo so. Tante possono avere ambizioni, c’è anche l’Atalanta”.

L’intervista completa, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

