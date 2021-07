Donnarumma: “Emozioni indescrivibili, vittoria dedicata a Spinazzola”

Il portiere della Nazionale Italiana, Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Sappiamo da dove siam partiti, so da dove sono partito io. Sto pensando che ora siamo in finale di un Europeo e sapevamo che non era facile ma ci siamo riusciti.

Buffon? Difficile fare come lui perché i portiere che mi hanno preceduto hanno fatto la storia.

Non si possono descrivere le emozione, è incredibile! Mi passa di tutto nella testa. Vogliamo godermi questo momento e dedicare questa vittoria a Spinazzola. Sirigu? Quello che mi ha detto resta tra di noi, per me è un uomo speciale.

Con i preparatori dei portier guardiamo tutto anche se quando arrivi al momento dei rigori c’è molto istinto.”

