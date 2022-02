Donnarumma: “L’ultima telefonata del Milan per dirmi che c’era un altro portiere”

L’ex portiere del Milan oggi al PSG Gigi Donnarumma ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“A Milano mi sono sempre sentito a casa. Poi però si sa come sono andate le cose. Tutti magari danno tutta la colpa a me. L’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere.

Sono molto contento e orgoglioso di stare al PSG. I tifosi del Psg a ogni partita mi fanno sentire importante.

La vittoria dell’Europeo è il coronamento di un sogno. Vincere con la maglia dell’Italia è veramente speciale. Sono convinto che andremo al Mondiale, perché tutti sanno che gruppo siamo e come reagiamo nei momenti difficili. Indipendentemente dall’avversario ci faremo trovare pronti. E non ci farà paura nessuno”.

