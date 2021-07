Donnarumma miglior giocatore dell’Europeo alle TV: “Straordinari e felici”

Donnarumma, portiere dell’ITalia, è stato nominato miglior calciatore degli Europei 2021. Questo il suo commento alle TV dopo la vittoria sull’Inghilterra.

“Siamo stati straordinari. Siamo felici. Non abbiamo mollato di un centimetro. Sapete bene tutti da dove siamo partiti. E’ una cosa incredibile, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo”.

Il gol subìto all’inizio poteva ammazzarci ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non mollano mai. Quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone. Non era facile ma siamo stati spettacolari, grandiosi. Ci meritiamo tutto questo.

Io erede di Buffon? Gigione è il più forte di tutti, io cerco sempre di fare il massimo e farmi trovare pronto. Lui è il numero uno poi vedremo dove arriverò io”.

Comments

comments