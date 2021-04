Donnarumma, senza Champions niente rinnovo: Juve pronta a un super ingaggio a parametro zero

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan a parametro zero in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Il Milan alle prese con i problemi di rinnovo, due big potrebbero lasciare in caso di mancata qualificazioni in Champions. Secondo Tuttosport, si tratta di Calhanoglu (a cui il Milan offre 4 milioni più bonus per cinque anni, ma che ne chiede uno in più) e Donnarumma, con Raiola che ha iniziato la solita strategia attendista in vista di offerte migliori.

E in agguato c’è la Juventus: secondo il Corriere dello Sport infatti i bianconeri sarebbero pronti ad offrire un contratto da oltre 10 milioni di euro per il portiere della nazionale, da prendere a parametro zero dopo la scadenza del 30 giugno.

