Donnarumma:”Napoli ha il sapore di casa. Ho parlato con Di Lorenzo”.

Donnarumma neo portiere del City ha parlato a Sky alla voglia del match contro il Napoli:

“Avevo bisogno di nuove energie, nuovi stimoli. Il è un club unico e mi sono sentito accolto come in una famiglia. Essere allenati da Guardiola è un sogno.

Haaland?

Per me è un robot, ma soprattutto una persona fantastica”.

E su Napoli aggiunge:

“Per me è sapore di casa.

Conosco mister, ambiente e compagni di Nazionale, so quanto sarà difficile.

Ho sentito Di Lorenzo, ci stiamo scherzando su da giorni.

Spero che il Napoli farà tanta strada in Champions, se lo merita la città e il popolo.

Ma da dopo questa partita…”, le sue parole col sorriso.

